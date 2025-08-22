Также движение транспорта открыли на съездах на магистраль

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Движение транспорта вновь открыто на участках МКАД и Ленинского проспекта, а также съездах на магистраль. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение восстановлено: на съездах с ТТК на Ленинский проспект по направлению в область; на съезде с проспекта Вернадского на Ленинский проспект по направлению в область; на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта; на съезде с внутренней стороны МКАД в районе Ленинского проспекта в сторону центра", - говорится в сообщении.