В Тюмени росгвардейцы развернули 16-метровый флаг России

Активисты "Молодой гвардии" устроили шествие с флагом по городской набережной, а затем водрузили его на мосту Влюбленных

ТЮМЕНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии развернули 16-метровый триколор на площади 400-летия Тюмени перед Драмтеатром в День флага России. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.

"В Тюмени росгвардейцы развернули 16-метровый триколор ко Дню флага России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках ежегодной патриотической акции Росгвардии "С флагом на сердце" взрослым и детям подарили миниатюрные копии триколора, а также напомнили о значении его цветов. Также в мероприятии приняли участие военнослужащие.

Кроме этого, активисты "Молодой гвардии" устроили шествие с флагом по городской набережной, после чего его водрузили на одной из главных достопримечательностей Тюмени - мосту Влюбленных. В акции приняли участие порядка 160 жителей и гостей города, а также представители Международного клуба дружбы, Росгвардии, ФССП, Тюменской таможни и УФНС, добавили в пресс-службе организации.

В Тобольске День флага России встретили мотопарадом международного клуба Harley-Davidson. Десятки байкеров проехались с триколором по одной из главных улиц города до Тобольского Кремля.

Областная Госавтоинспекция также организовала межведомственную акцию дорожной безопасности на федеральной автодороге Екатеринбург - Тюмень и в школах Тюменской области. Сотрудники ведомства напоминают водителям и жителям региона о правильном поведении на дорогах и раздают флажки.