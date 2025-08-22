ВОЗ: продуктивность на рабочем месте снижается на 2-3% с каждым градусом выше 20

Защита работников от жары становится экономической необходимостью, говорится в докладе ВОЗ и ВМО

ЖЕНЕВА, 22 августа. /ТАСС/. Продуктивность на рабочем месте снижается на 2-3% с каждым градусом выше 20 градусов Цельсия, поэтому защита работников от жары становится не только медицинским требованием, но и экономической необходимостью. Это следует из совместного доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной метеорологической организации (ВМО) о растущей угрозе теплового стресса на рабочем месте.

По этим сведениям, на сегодняшний день с негативными последствиями высоких температур сталкивается примерно половина населения во всем мире. "Частота и интенсивность эпизодов крайне жаркой погоды резко возросли, создавая дополнительные риски для сотрудников как на улице, так и в помещениях", - отмечается в тексте. Особенно эти изменения сказались на трудящихся в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство и рыболовство. Эксперты ВОЗ и ВМО относят к числу опасных последствий жаркой погоды тепловой удар, обезвоживание, нарушение функции почек и неврологические расстройства.

По словам заместителя генерального секретаря ВМО Ко Барретт, тепловой стресс на рабочем месте "стал глобальной общественной проблемой", которая теперь актуальна не только для стран, расположенных ближе к экватору, но и для Европы. "Защита работников от теплового перенапряжения - не только медицинское требование, но и экономическая необходимость", - добавила она.

Ранее в ВМО сообщали, что 2024 год стал самым жарким в истории наблюдений. По оценкам организации, этот тренд обусловлен климатическими изменениями.

Климат и погода на Земле во многом зависят от состояния двух климатических феноменов - Эль-Ниньо и Ла-Нинья ("мальчик" и "девочка" по-испански). Первое ассоциируется с резким потеплением верхнего слоя воды в центральных и восточных регионах Тихого океана, а второе - со снижением их температуры. Эль-Ниньо и Ла-Нинья сменяют друг друга каждые несколько лет, что приводит к заметным перестройкам в круговороте океанических течений и ветров в атмосфере.