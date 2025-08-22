В 2025 году предоставят 30 грантов в размере 100% оплаты всего периода обучения

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Прием заявок на гранты мэра Москвы для получения высшего образования в сфере культуры и искусства завершен, подано около 80 заявок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента культуры Москвы.

"Было подано 78 заявок, 52 претендента допущены к рассмотрению экспертным советом. Всего в этом году будет предоставлено 30 грантов в размере 100% оплаты всего периода обучения", - рассказали в пресс-службе.

Гранты мэра Москвы - новый проект поддержки молодых талантов, проявивших высокие творческие способности. Обучение будет проходить в ведущих российских вузах в сфере культуры и искусства. Среди направлений - музыка, хореография, архитектура, живопись, скульптура и кино. Например, в музыкальной сфере предусмотрено пять грантов (до 700 тыс. руб. в год), в архитектуре - 10 грантов (до 370 тыс. руб. в год), в кино - пять грантов (до 900 тыс. руб. в год).

"Определены первые претенденты на гранты Мэра Москвы, самыми востребованными направлениями стали архитектура, дизайн, музыкальное искусство и кино, а среди вузов лидирует МАРХИ. 28 августа будет опубликован список победителей", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

25 августа заявки рассмотрит экспертный совет, в состав которого вошли выдающиеся деятели культуры и образования: народный артист СССР Юрий Башмет, народная артистка РФ Светлана Захарова, ректор ВГИК Владимир Малышев, ректор Российской академии музыки им. Гнесиных Александр Рыжинский, президент Российской академии художеств Василий Церетели, а также другие известные эксперты и общественные деятели.