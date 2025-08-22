Решение о выдаче ФРГ украинца по делу о "Северных потоках" могут принять 3 сентября

Адвокат Лука Монтебелли уточнил, что пока не знаком со всеми материалами расследования, которое ведется германской прокуратурой

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Суд Болоньи может принять решение о выдаче украинца, задержанного в Италии по подозрению в причастности к подрыву "Северных потоков", уже на следующем заседании 3 сентября. Об этом сказал журналистам адвокат Сергея Кузнецова, как украинца называют в СМИ, Лука Монтебелли по завершении заседания, на котором суд оставил задержанного под арестом.

"Он остается в тюрьме до 3 сентября, когда назначено следующее заседание. Уже тогда может быть принято решение о высылке", - сказал юрист.

Он уточнил, что пока не знаком со всеми материалами расследования, которое ведется германской прокуратурой. Он также уточнил, что первое заседание носило во многом технический характер. "Получив все документы, мы определим дальнейшую линию", - добавил адвокат.

Задержанный 21 августа под Римини украинец отказался от добровольной экстрадиции в Германию. На заседании он утверждал, что во время подрыва "Северных потоков" находился на Украине. В Германии, где он должен предстать перед следствием и судом, ему грозит до 15 лет тюрьмы.