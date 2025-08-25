В преддверии Дня знаний цветочные букеты подорожают в России в среднем на 20%. Затраты на них для большинства родителей школьников станут одной из обязательных статей в перечне расходов на подготовку ребенка к новому учебному году. Однако далеко не все готовы тратить на это деньги. Не первый год перед 1 сентября в родительских чатах разгораются дискуссии о целесообразности такого подарка. Каковы доводы обеих сторон, что думают об этом учителя и представители цветочной отрасли — в материале ТАСС

Жалко выкидывать — что цветы, что деньги

"Я считаю, что для родителей это лишняя трата, — заявила ТАСС родительница со стажем — мама трех выпускников Ольга Ковалева. — Мы от себя дарили только в первом классе, а потом всегда от родительского комитета — цветы, коробка конфет и чай. Некоторые, кто не скидывался, приносили свои цветы с дачи. Я считаю, что не нужно каждый год на 1 сентября нести по 30 букетов от класса — и лишние траты родителям, и учителю их будет жалко выкидывать".

Такое мнение довольно распространенное, причем не только со стороны родителей, но и со стороны учителей. "На мой взгляд, минус у этой традиции всего один — цветы быстро вянут", — говорит учительница русского языка и литературы школы №3 города Сосногорска (Республика Коми) Лариса Евсеева. По ее убеждению, дарить цветы на 1 сентября не перестанут, и меньше их в последние годы на празднике не стало. "Главное, что это внимание, и оно очень приятно для учителя. Смысла повсеместно от этой традиции отказываться я не вижу. Мои собственные дети всегда идут в школу 1 сентября с цветами", — рассказала она ТАСС.

"Мы дарили в прошлом году, будем дарить и в этом. По-моему, это очень хорошая, добрая и красивая традиция. Дети радостно идут в этот день в школу со своим букетом и признательностью к учителю", — делится своей позицией мама второклассника Екатерина Кладовая.

Флешмоб как альтернатива

Идея отказаться от букетов впервые превратилась в централизованную акцию более десятилетия назад. В 2014 году педагог одного из московских лицеев придумала "первосентябрьский флешмоб", который получил название "Дети вместо цветов". С тех пор акция проводится ежегодно. Суть ее заключается в том, что весь класс приносит 1 сентября один большой букет вместо множества, а сэкономленные деньги переводит на благотворительные цели. Только в прошлом году в рамках акции было собрано 96 млн рублей.

В некоторых случаях эта идея трансформировалась — средства, не потраченные на цветы, могут направляться на нужды самой школы или вовсе оставаться в бюджетах семей школьников. "В прошлом году дарили каждый от себя, в этом покупаем один букет от класса, выбирали голосованием", — рассказала ТАСС мама второклассника Любовь Квитко. Учителя некоторых школ и вовсе не получат ни одного букета. Это, в частности, сотрудники санкт-петербургской частной "Открытой школы".

"Нашей школе 9 лет, и с самого основания у нас есть установка — на 1 сентября дети приносят подарок школе в виде живого цветка в горшке, настольных игр или книг. Все родители это приветствовали. Кто хочет прийти именно с цветами, приносят их в горшках, потом дети за ними ухаживают. Вся наша школа площадью 4 тыс. квадратных метров теперь как оазис. К тому же мы сняли с себя одну из статей расходов — настольные игры", — сообщила ТАСС директор "Открытой школы" Екатерина Сетх.

Смена философии

Понятно, что в случае с частной школой отказ от покупки букетов продиктован отнюдь не соображениями экономии родительских денег. По словам Екатерины Сетх, это скорее "смена философии". "Конечно, частная школа — это всегда платежеспособные родители. Но теоретически и государственные школы могли бы внедрить новые правила, — полагает она. — Это могло бы быть полезно и для психологического комфорта детей из небогатых семей, которые не могут себе позволить купить дорогой букет, но в состоянии подарить школе что-то другое".

В то же время и в обычной школе у родителей есть разные опции — подарить цветы, выращенные в собственном саду, купленные "у бабушки" с рук, на рынке или в крупных сетевых магазинах, цены в которых на праздники, как правило, ниже, чем в цветочных лавках. "Поверьте, педагогу все равно, какова стоимость букета, важно только внимание. Я никогда не смотрю на то, какие это цветы. Какая разница, из сада они или из магазина. Внутри нашего педагогического состава на это точно никто внимания не обращает", — утверждает Лариса Евсеева. Правда, добавляет она, "учителя, конечно, бывают разные".

"Мы с коллегами обсуждали недавно, откуда в принципе взялась эта традиция. И решили, что, скорее всего, она связана с тем, что дети к 1 сентября возвращались с дач и привозили выращенные с любовью цветы", — говорит исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова. Потом идея была взята на вооружение бизнесом и самими родителями, не желающими отставать от дачников. Для некоторых 1 сентября стало лишним поводом продемонстрировать свой статус. "И вот уже мы видим в магазине букет к 1 сентября из 101 розы за 15 тыс. рублей и выше. Спрос на такие букеты есть, особенно среди родителей учеников элитных школ", — заявила эксперт ТАСС.

День цветочника

Если первый гололед в России принято называть в шутку днем жестянщика, то канун 1 сентября можно назвать днем цветочника. Впрочем — как и 8 марта, и 14 февраля. "Перед сезонными праздниками оптовики, как правило, поднимают цены на свою продукцию. Прибавка обычно составляет до 20%. Дальше идет наценка от розницы (она может достигать 100–300% — прим. ТАСС). Магазины при выставлении ценника оценивают потенциальный спрос", — говорит Виктория Крылова.

По сравнению с прошлым годом, по ее словам, стоимость букета выросла примерно на 15–25% в зависимости от региона и вида цветов. В Национальной ассоциации цветоводов ТАСС пояснили, что рост цен на цветы связан в том числе с удорожанием импорта, от которого Россия зависит примерно на 80%, а также с ростом себестоимости собственного производства.

По прогнозу ассоциации, стоимость небольшого школьного букета к 1 сентября, состоящего из пяти-семи роз или хризантем, в 2025 году обойдется в 500–900 рублей. Букет среднего размера из 10–15 цветов в среднем будет стоить 1 200 — 2 500 рублей, крупные композиции – от 3 000 рублей.

Интернет-магазины могут давать к празднику скидки, однако цветы там, как правило, обходятся дороже. Например, самый недорогой букет из семи роз обойдется при покупке онлайн в Москве примерно в 2 тыс. рублей, в Магадане — в 2 400, в Екатеринбурге и Калининграде — примерно в 2,5 тыс. "Преимущество покупки онлайн в том, что там шире ассортимент и цветы более свежие, поскольку интернет-магазины, как правило, имеют лучшие условия для хранения", — отмечает Виктория Крылова.

Что касается самых популярных первосентябрьских цветов, по ее словам, однозначного ведущего тренда сегодня нет. "Это в советские и постсоветские времена "чемпионом" был гладиолус, сегодня чаще встречаются розы, хризантемы, бывают даже подсолнухи", — заключила эксперт.

Евлалия Самедова, Екатерина Мамедова