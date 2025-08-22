В Москве в День Государственного флага поженились около 600 пар

Об этом сообщило столичное управление ЗАГС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Около 600 пар заключили брак в столичных ЗАГСах в День Государственного флага. Об этом сообщили в Telegram-канале управления ЗАГС Москвы.

"Сегодня, 22 августа, в День Государственного флага в столице создано около 600 семей. И где бы ни проходила церемония - в торжественном зале дворца бракосочетания или на одной из выездных площадок проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" - Государственный флаг и герб Российской Федерации создают атмосферу торжественности и подчеркивают важность события - регистрации заключения брака", - проводятся в публикации слова начальника управления Светланы Уханевой.

День Государственного флага РФ установлен 20 августа 1994 года указом президента РФ и ежегодно отмечается 22 августа. Именно в этот день в России был восстановлен исторический трехцветный государственный флаг.