Оно пройдет 27 августа

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Дипломат от консульства России во Франции будет присутствовать на слушаниях по делу задержанного по запросу США баскетболиста Даниила Касаткина 27 августа.

"Посольство внимательно отслеживает ситуацию, связанную с задержанием Касаткина, который по-прежнему содержится в тюрьме Френ в пригороде Парижа. Направим консульского сотрудника посольства на судебное заседание по делу Касаткина, которое назначено на 27 августа", - сообщили ТАСС в пресс-службе посольства.

В дипмиссии отметили, что практически все просьбы россиянина к тюремной администрации об улучшении условий его содержания и посещениях "были проигнорированы". Отдельно посольство указало на отсутствие содействия со стороны МИД Франции, куда направлялись обращения с просьбой смешаться в ситуацию.

"В этих условиях делаем все возможное - посещаем Касаткина для оказания моральной поддержки, обращаемся к представителям тюрьмы для решения текущих бытовых вопросов его содержания, находимся в тесном контакте с адвокатом, через которого россиянину передаются посылки, прежде всего книги", - заявили в посольстве.

Ранее прокуратура Парижа сообщила ТАСС, что следующее слушание по делу об экстрадиции Касаткина в США состоится 27 августа. Его адвокат Фредерик Бело в свою очередь заявил, что на нем будет рассматриваться ходатайство об освобождении баскетболиста. По словам Бело, сторона защиты до сих пор не получила сведений о передаче американской стороной необходимых документов для экстрадиции спортсмена, срок их предоставления истекает 22 августа. Вместе с тем он сообщил, что защите россиянина удалось добиться улучшения условий его содержания во французской тюрьме.

Касаткин был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль 21 июня по запросу Вашингтона, который подозревает его в участии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений.

Следственная палата при парижском суде, рассмотрев 9 июля ходатайство об освобождении, поданное адвокатом Касаткина, приняла решение о содержании спортсмена под стражей после продолжительного обсуждения, несмотря на значительные гарантии, предоставленные адвокатом, такие как обеспечение проживания во Франции и освобождение под залог.