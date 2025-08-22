Церемония награждения состоялась в рамках мероприятия по презентации нового парка общественного автотранспорта

ГРОЗНЫЙ, 22 августа. /ТАСС/. Министр цифрового развития связи и массовой коммуникации Российской Федерации Максут Шадаев наградил главу Чечни Рамзана Кадырова за вклад в улучшение цифровой грамотности школьников республики в прошедшем учебном году. Награду руководителю региона передал министр транспорта, связи и цифрового развития Чечни Адам Черхигов.

"За значительный вклад региона в развитие системы профориентации и повышение уровня цифровой грамотности учащихся в 2024-2025 учебном году награждается Кадыров Рамзан Ахматович глава Чеченской Республики - министр цифрового развития связи и массовой коммуникации Российской Федерации Шадаев", - говорится в видео с награждением, которое опубликовано в Telegram-канале Кадырова.

Церемония награждения состоялась в рамках мероприятия по презентации нового парка общественного автотранспорта, посвященного 74-й годовщине со дня рождения первого президента региона, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

"В рамках реализации федерального проекта "Развитие общественного транспорта", входящего в национальный проект "Инфраструктура для жизни", в автопарк города поступило 75 единиц автобусов среднего класса марки ПАЗ "Вектор некст". Машины соответствуют современным требованиям доступности. Обновление транспортного парка позволит разгрузить пассажиропотоки, повысить регулярность рейсов и общий уровень транспортной доступности", - написал Кадыров.

Он также добавил, что в рамках мероприятия вручил помощнику главы региона Рамзану Черхигову почетное звание "Заслуженный работник транспорта РФ", которое было присвоено ему указом президента РФ. А министру транспорта, связи и цифрового развития Чечни Адаму Черхигову Кадыров присвоил почетное звание "Заслуженный работник транспорта Чеченской Республики".