ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Объявлен старт второго сезона Всероссийского проекта по наставничеству "Первые первым". Церемония открытия прошла в Центре знаний "Машук", сообщили в пресс-службе Движения первых.

"В Пятигорске стартовал второй сезон Всероссийского проекта "Первые первым". С 16 по 22 августа дети от 14 до 17 лет принимали участие в тематической секции "Направлять" XVI Всероссийского молодежного форума "Машук" платформы Росмолодежь.Форумы", - говорится в сообщении.

Главная цель проекта - создание условий для повышения уровня успеваемости и развития творческих и мягких навыков в школах и профессиональных образовательных организациях. Юными Наставниками могут стать дети со всей страны, прошедшие отбор и подготовку.

"Более 100 наставников Всероссийского проекта Движения первых "Первые первым" из 28 регионов страны прошли обучение навыкам по созданию и развитию своей команды. Кроме того, они разработали новую программу "Конструктор роста", включающую шаги по развитию навыка наставничества у молодых людей. Уверен, это поможет ребятам интегрироваться в общественное пространство и заниматься социально значимой деятельностью", - приводятся в сообщении слова генерального директора Центра знаний "Машук", заместителя генерального директора Российского общества "Знание" Антона Серикова.

По словам организаторов, каждый участник проекта за неделю активной работы на форуме не только получил навыки наставничества, но и прошел путь обучения и личностного роста.

"Юные наставники работают по принципу "равный - равному" - это про доверие, поддержку и искреннее желание быть рядом и помогать. Впереди у ребят интересный путь: делиться знаниями, опытом, помогать другим и при этом самим становиться сильнее и мудрее. Получить совет и поддержку от сверстника - это бесценно и для наставляемых, и для самих наставников", - приводят в пресс-службе слова руководителя департамента по работе с участниками Движения первых Дианы Зинатуллиной.

XVI Всероссийский молодежный форум "Машук" - флагманский форум платформы "Росмолодежь. Форумы". В 2025 году форум объединил более 2 тыс. молодых профессионалов сфер педагогики и воспитания, а также молодых людей, нацеленных работать и развиваться в правозащитных институтах России, и юных наставников всероссийского проекта "Первые - первым" в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России. Две смены форума прошли во всероссийском Центре знаний "Машук" в Пятигорске на Ставрополье.

