Президент добавил, что фестиваль славится своей одухотворенной атмосферой и зрелищностью

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XVII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", указав на его обширную программу поддержки семей участников специальной военной операции.

"Этот яркий, масштабный творческий форум по праву считается большим и по-настоящему праздничным событием в культурной жизни нашей страны, одним из наиболее успешных, впечатляющих проектов в области международного гуманитарного сотрудничества. <...> Особо отмечу обширную благотворительную программу нынешнего фестиваля, направленную на поддержку семей участников специальной военной операции, искреннюю заботу организаторов о создании отдельного творческого пространства для юных зрителей", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин добавил, что фестиваль славится своей одухотворенной атмосферой и зрелищностью, собирая каждый год у стен древнего Кремля, в парках и скверах столицы военные оркестры, хореографические, фольклорные коллективы и талантливых исполнителей из разных стран.

"Уверен, что "Спасская башня" пройдет, как всегда, на достойном уровне и надолго запомнится участникам и гостям. Желаю вам всего наилучшего", - заключил президент.

Фестиваль "Спасская башня" проходит с 22 по 31 августа на Красной площади в Москве. РФ в этом году на нем представлена лучшими оркестрами Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Также в фестивале участвуют коллективы из Буркина-Фасо, Италии, Монголии, ОАЭ, Белоруссии, Зимбабве, Эфиопии, Казахстана и Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины).