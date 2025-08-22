Темно-синий кожаный переплет альбома украшен цитатой российского лидера: "Медведь тайги своей никому не отдаст"

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Глава Росатома Алексей Лихачев, проводя экскурсию по выставке о будущем научных центров в закрытых городах, вручил президенту РФ Владимиру Путину памятный красочный альбом, посвященный поездкам главы государства в Саров.

Темно-синий кожаный переплет альбома украшен цитатой самого Путина: "Медведь тайги своей никому не отдаст". Хозяин тайги и изображен на обложке: медведь находится в центре стилизованного атома, становясь его символическим ядром.

Организаторы выставки, среди которых был и глава Росатома, тепло поблагодарили главу государства за его усилия по возрождению атомной промышленности с 2000-х годов.

"Сергей Владиленович занимался созданием госкорпорации ["Росатом"]", - заметил Путин, оборачиваясь к сопровождающему его первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко (возглавлял Росатом в 2005-2016 годах).

Российский лидер неоднократно приезжал в этот закрытый город атомщиков. Путин посещал Саров в 2003, 2009, 2014, 2020 и 2023 годах.

Нынешняя поездка главы государства совпала с отмечавшимся всего несколько дней назад - 20 августа - 80-летием российской атомной отрасли. Атомпром отсчитывает свою историю с создания при Государственном комитете обороны Специального комитета. Памятные мероприятия в честь юбилея уже прошли поблизости от Сарова - в Нижнем Новгороде.