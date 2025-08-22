Глава государства осмотрел выставку, посвященную подготовке кадров в атомной промышленности

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Обучение атомной специальности студентов из стран-партнеров России, без сомнения, можно считать одним из факторов "мягкой силы" РФ. С этим согласился российский президент Владимир Путин, осматривая выставку, посвященную подготовке кадров в атомной промышленности.

Представительница проекта Росатома "Обнинск тех", который готовит кадры, в том числе из-за рубежа, назвала "мягкой силой" России такую работу своего вуза.

"Это точно", - поддержал президент.