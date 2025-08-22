Путин вручил орден "За доблестный труд" коллективу ядерного центра в Сарове

Им награждают за выдающиеся успехи в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала России

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, открывая встречу с работниками атомной отрасли, в торжественной обстановке вручил орден "За доблестный труд" коллективу Российского физического ядерного центра - Всероссийского НИИ экспериментальной физики в Сарове.

Указ о награждении был подписан ранее.

Орден "За доблестный труд" - один из самых новых в наградной системе России, он был учрежден в феврале 2024 года для награждения за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны, за высокопроизводительный труд, способствующий повышению конкурентоспособности российской экономики, а также за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития РФ. Трудовые коллективы награждаются за выдающиеся успехи в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала России.