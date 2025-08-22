Путин отметил, что кадры нужно готовить с детства

По словам президента, необходима ранняя профориентация

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Кадры для различных отраслей нужно готовить с детства, необходима ранняя профориентация. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.

"Что касается подготовки кадров. Это одно из важнейших направлений во всех отраслях народного хозяйства, а в атомной отрасли, наверное, здесь исключений нет, то же самое происходит. Хотя готовить <…>, разумеется, нужно кадры уже чуть ли не с детского сада, со школы. Нам нужна ранняя профориентация", - сказал Путин.

"Мы как раз этим и занимаемся, может быть, не так эффективно, как хотелось бы, но все-таки эта эффективность повышается за последнее время", - добавил глава государства.