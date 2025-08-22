Путин ответил на вопрос, о чем он мечтает

Президент мечтает о благополучии россиян

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли, что мечтает о благополучии россиян.

С подобным вопросом к главе государства обратился лидер сообщества студентов Росатома Владимир Кузнецов. Он рассказал, что мечтает быть полезным Родине и создать большую крепкую семью. Кузнецов отметил, что многим было бы интересно узнать, о чем мечтает президент России.

"О том, чтобы у вас все получилось, - ответил Путин под аплодисменты. - Это моя работа, цель".