Отделочные материалы уже доставлены в регион

МАХАЧКАЛА, 22 августа./ТАСС/. Более 55 тонн керамогранитной плитки для восстановления социальной инфраструктуры передали власти Дагестана Херсонской области. Об этом сообщает правительство Дагестана.

"Херсонская область получила гуманитарную помощь от Республики Дагестан - партию (55 тонн) керамогранита для аварийного ремонта социально значимых объектов. Отделочные материалы уже доставлены в регион и приняты на склад ГКУ "Облремстрой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что передача материалов состоялась в рамках личной встречи председателя правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова с врио председателя правительства Херсонской области Семеном Машкауцаном.

"Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что у регионов большие перспективы межрегионального сотрудничества, в том числе в части промышленности и сельского хозяйства", - добавили в правительстве республики.