Президент России Владимир Путин одобрил эту идею, предложенную губернатором региона Глебом Никитиным

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области.

Никитин на встрече с Путиным в Сарове 22 августа поднял вопрос о распространении вейпов среди детей. Губернатор предложил наделить регионы полномочиями по полному запрету вейпов, подчеркнув, что Нижегородская область готова выступить пилотным регионом, чтобы запретить "эту гадость" в рознице, в оптовой торговле и в обращении.

"Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение", - ответил Путин.