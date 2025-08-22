Колонна электротранспорта выстроится на Зубовской улице и проедет по Садовому кольцу

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Колонна электротранспорта выстроится на Зубовской улице в Москве 23 августа и проедет по Садовому кольцу. Его внешнюю сторону закроют для движения всех остальных автомобилей, сообщили в транспортном комплексе столичного правительства.

Владельцам электромобиля или электромотоцикла для участия в параде нужно зарегистрироваться на сайте: i.transport.mos.ru/electrofest. Фестивальный городок с развлекательной программой и фудкортом будет работать на Зубовской площади весь день.

"Для зрителей подготовили насыщенную развлекательную программу с 09:00 до 18:00: интерактивные зоны от "Энергии Москвы", "Велобайка" и Мосгортранса; выставочные образцы электротранспорта; выступления автоблогеров Эрика Давидыча и "Варпач"; стенды и площадки от партнеров; выступления диджеев и артистов; розыгрыш подарков и главного приза - электромобиля "Москвич 3е", - говорится в анонсе.

Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба, Москва является одним из мировых лидеров по внедрению электротранспорта. С его помощью осуществляется 80% перевозок в столице.

"23 августа мы впервые проведем электрофестиваль, чтобы больше рассказать москвичам об экологичных способах передвижения. Приглашаем зрителей насладиться яркой развлекательной программой, а владельцев электромобилей и электромотоциклов принять участие в торжественном параде", - добавил Ликсутов.