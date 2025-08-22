Военкорам удалось заснять воинов, танки и самолеты Красной Армии на заключительном этапе сражения

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. ТАСС в день 82-летия окончания битвы на Курской дуге публикует архивные видеокадры боевых действий.

"Разбитая немецкая техника после боев в ходе Курской битвы", - говорится в архивной заметке агентства.

На видео военкорам удалось заснять воинов, танки и самолеты Красной Армии на заключительном этапе Курской битвы.

Она завершилась 23 августа освобождением Харькова. Советские войска продвинулись в южном и юго-западном направлениях на 140 км и заняли выгодное положение для перехода в общее наступление для освобождения Левобережной Украины и выхода на Днепр.

© Нэт-Фильм/ ТАСС

Курская битва - одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны, включавшее в себя как оборонительные, так и наступательные операции Красной армии с целью сорвать крупное наступление сил вермахта и разгромить его стратегическую группировку. Считается самым крупным танковым сражением в истории. В нем участвовали около 2 млн человек, 6 тыс. танков, 4 тыс. самолетов. Сражение проложило путь к советским наступательным действиям 1944-1945 годов.

Поставщик медиабанка ТАСС - цифровой киноархив Net-Film, который был основан в 2007 году. Его фонд хранения насчитывает более 95 тыс. единиц. На сегодняшний день оцифровано и опубликовано свыше 40 тыс. кинодокументов. Это документальные фильмы, киножурналы, кинохроника и съемочные сюжеты. На Net-Film представлены архивы крупнейших студий СССР и России: Центральной студии документальных фильмов, Центральной студии научно-популярных и учебных фильмов ("Центрнаучфильм"), Ленинградской студии документальных фильмов ("Ленкинохроника"), киностудии "Леннаучфильм", Свердловской киностудии и других.