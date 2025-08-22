Она пройдет на площадке творческого объединения в купеческом доме начала ХХ века в центре города

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Два новых масштабных проекта творческого сообщества "Мира" открываются 23 августа в Суздале.

Выставка "Звездоцветие" пройдет на новой площадке творческого объединения "Мира"- мультимедийной платформе "Коллайдер", расположенной в купеческом доме начала ХХ века в центре Суздаля. Пространство оформлено в виде вертикального куба размером 12 на 5 метров. Экспозиция представит зафиксированный момент: цветы и скульптуры, изображения звезд и небесных фигур, а также образы людей, словно находящихся в ожидании.

Также в выставочном центре "Ларец" откроется экспозиция к 100-летию советского павильона на Всемирной выставке в Париже - "Искра. мира коллекция: периодика 1920-1930-х годов". Проект представлен в рамках биеннале частных коллекций.

В экспозиции "Искра" будут демонстрироваться обложки журналов "Красная нива", "Огонек", "Советское фото", "Советский экран", "Смена", "Искра", "Спартак" и других изданий. Всего представят более 500 журналов из 40 тыс. единиц хранения коллекции "Мира".

Выставка "Звездоцветие" будет открыта для посетителей с 23 августа 2025 года по 15 февраля 2026 года. А "Искра. мира коллекция: периодика 1920-1930-х годов. К 100-летию советского павильона на Всемирной выставке в Париже" пройдет с 23 августа до 10 декабря 2025 года.