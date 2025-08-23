Вильфанд: на половине территории России прогнозируют летнюю погоду

В частности, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ожидается до плюс 28 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Летняя погода наблюдается и прогнозируется на более чем половине территории страны, температурный показатель находится выше нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Примерно на половине территории страны - настоящая летняя погода. В Северо-Западном федеральном округе, в Ненецком автономном округе, на востоке Коми температура доходит до 23 градусов, а в середине недели прогнозируется 24-27 градусов, что на 7-9 значений выше нормы", - сказал он.

Вильфанд отметил, что в Приволжском федеральном округе повсеместно отмечается температура выше нормы. В Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Саратовской областях температура превышает погодные характеристики на 5-9 градусов и находится в пределах 26-33 градусов. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах теплая погода, значения находятся около 30 градусов, в отдельных районах столбик термометра может подниматься и выше.

На Урале также прогнозируется "настоящее лето", в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах температура ожидается на 7-10 градусов выше нормы - 21-28 градусов. При этом в Тюменской области значения могут доходить до 24-28 градусов в эти выходные с сохранением до среды. "В Свердловской области тоже такая же температура. А вот в Челябинской области - до 31 градуса, в Курганской - до 28. Очень теплая погода", - заметил синоптик.

Температура выше нормы затрагивает и районы Сибири. На Таймыре показатель будет фиксироваться на 8-10 градусов выше нормы в выходные и до середины следующей недели. Значения составят 21-24 градуса, это "редчайший" случай. В Краснодарском крае температура может доходить до 27 градусов, а в Томской, Омской, Кемеровской и Новосибирской областях максимальные значения составят 25-29 градусов. В центре Иркутской области температуры достигают отметок в 24-30 градусов.

На западе Якутии 23-27 августа температура будет на 7-10 градусов выше нормы, в диапазоне 25-27 градусов. "Таким образом, перечислив регионы с теплой погодой, мы видим, что более чем на половине территории страны лето в полном разгаре", - подытожил Вильфанд.