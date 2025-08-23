По данным сервисов "Работа.ру" и "ЮKassa", 22% респондентов закладывают бюджет от 20 до 30 тыс. рублей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Большинство опрошенных родителей - 38% рассчитывают выделить на сборы ребенка в школу от 10 до 20 тыс. рублей, сказано в совместном исследовании сервисов "Работа.ру" и "ЮKassa", текст которого есть в распоряжении ТАСС.

"Расходы на подготовку к школе варьируются в широком диапазоне. <...> Наибольшая доля родителей (38%) планируют потратить на сборы к школе от 10 до 20 тыс. руб.", - сказано в сообщении.

По данным аналитиков, 22% респондентов закладывают бюджет от 20 до 30 тыс. рублей, 13% - от 5 до 10 тыс. рублей, 10% - от 40 до 50 тыс. рублей, 9% - от 30 до 40 тыс. рублей, 4% - до 5 тыс. рублей, 3% - от 60 до 80 тыс. рублей. Минимальная доля опрошенных - по 1% - планируют потратить от 80 до 100 тыс. рублей и более 100 тыс. рублей соответственно.

Среди родителей примерно поровну тех, кто начинает закупаться к школе заранее, и тех, кто откладывает подготовку к новому учебному году до конца лета, сказано в исследовании. Так, с 1 по 15 августа текущего года число покупок детской одежды выросло на 24% по сравнению с первой половиной июля. Оборот в сегменте увеличился на 46%, а средний чек - на 18%, до 9,1 тыс. рублей. Канцелярские товары показали более сдержанную динамику: количество покупок не изменилось, оборот вырос на 10%, а средний чек - на 9%, до 6,3 тыс. рублей.

По словам руководителя службы сопровождения корпоративных клиентов "ЮKassa" Ирины Поляковой, рост среднего чека при неизменном числе покупок в сегменте канцтоваров говорит о том, что базовый набор тетрадей и ручек приобретают заранее, а в августе докупают более дорогие и специфические товары по спискам от учителей, например атласы или рабочие тетради. В последние дни перед началом учебного года родители чаще всего докупают канцтовары (48%), обувь (39%), школьную форму (24%), спортивную форму (19%), подарки учителям (18%), книги (9%), ланч-боксы или контейнеры для перекусов (7%), рюкзаки (5%) и гаджеты (5%). Другие категории товаров приобретают 5% респондентов, а 8% опрошенных предпочитают покупать все необходимое заранее во избежание предшкольной суеты.

Об опросе

В опросе приняли участие более 3 200 пользователей сервиса "Работа.ру" старше 18 лет из всех регионов России.