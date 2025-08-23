Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отметил, что изначально лидеры Великобритании и США скептически относились к возможностям СССР сдержать натиск Третьего рейха

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (1940-1945; 1951-1955) и президент США Франклин Делано Рузвельт (1933-1945) высоко отзывались о победе советских войск над вермахтом в Курском сражении. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"Если говорить о лидерах "большой тройки" (СССР, Великобритания и США - прим. ТАСС), о Уинстоне Черчилле и о Франклине Рузвельте, они высоко оценили не только то, что Советский Союз участвует в войне, но они, в особенности Рузвельт, подчеркивали, что решающие сражения Второй мировой произошли именно на советско-германском фронте. И конкретно о Курской битве и Черчилль, и Рузвельт очень высоко отзывались. И последствия Курской битвы решающим образом повлияли не только на ход Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны", - сказал Мягков.

Мягков отметил, что изначально лидеры Великобритании и США скептически относились к возможностям СССР сдержать натиск Третьего рейха.

"Мы знаем, что советское командование, ставка Верховного главнокомандования, Георгий Жуков, Александр Василевский приняли решение о преднамеренной обороне, чтобы обескровить немецкие войска, выбив новые танки - "тигры" и "пантеры", завоевав господство в воздухе. Так на самом деле и произошло", - добавил научный директор РВИО.

Ранее Мягков в беседе с ТАСС рассказал, что немецкие войска бежали от Красной армии к Днепру после освобождения Харькова.

23 августа 1943 года освобождением Харькова завершилась Курская битва. Советские войска продвинулись в южном и юго-западном направлениях на 140 км и заняли выгодное положение для перехода в общее наступление для освобождения Левобережной Украины и выхода на Днепр.

О Курской битве

Курская битва - одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны, включавшее в себя как оборонительные, так и наступательные операции Красной армии с целью сорвать крупное наступление сил вермахта и разгромить его стратегическую группировку. Считается самым крупным танковым сражением в истории. В нем участвовали около 2 млн человек, 6 тыс. танков, 4 тыс. самолетов. Сражение проложило путь к советским наступательным действиям 1944-1945 годов.