В России с 1 сентября 5-7 классы начнут учиться по новым учебникам истории

Ввод учебников для 8-9-х классов по всей стране запланирован с 2026-2027 учебного года

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Школы с 1 сентября 2025 года введут в образовательный процесс новые учебники истории для 5-7-х классов, при этом ввод учебников для 8-9-х классов по всей стране запланирован с 2026-2027 учебного года. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь гослинейки учебников истории Владислав Кононов.

"Переход на новую гослинейку Минпросвещения определен в два года. В нынешнем - 5-7 классы, в следующем - 8-9 классы. При этом все учебники включены в Федеральный перечень учебников, и при желании школы или конкретный регион могут перейти на всю линейку уже в этом году", - сказал он.

Кононов отметил, что изучение истории начинается в 5-м классе с истории Древнего мира. С 6 класса предмет включает в себя последовательное изучение Всеобщей истории и Истории России, это по два тома учебника на каждый класс. Изучение истории в 5-9-х классах начинается с периода первобытности и зарождения первых цивилизаций, и завершается началом XX века.

"Впервые в учебник истории Древнего мира для 5 класса включены стоянки человека на территории Российской Федерации, ровно как и первые государственные образования - полисы Северного Причерноморья (Фанагория, Пантикапей, Херсонес и др.), Боспорское царство. Есть рассказ об одном из старейших городов мира - Дербенте (Дагестан), и даже о загадочном Аркаиме, ровеснике древнеегипетских пирамид, находящемся в Челябинской области", - уточнил ответственный секретарь гослинейки учебников.

Также во всех учебниках, помимо ссылок на литературу и фильмы, есть специальный раздел "Учителю и ученику", размещенный на сайте ИСТОРИЯ.РФ, - это верифицированный исторический материал в виде лекций, статей и определений. Кроме того, во всех учебниках появилась новая рубрика "Рекомендуем посетить" со ссылками на сайты российских музеев.

Кононов подчеркнул, что целью создателей учебников была синхронизация мировой и отечественной истории, так как их нельзя изучать в отрыве друг от друга. Поэтому каждый параграф во всех учебниках, начиная с 6 класса, начинается с разделов "Россия" и "Мир", в котором представлены даты и события, происходившие в одно время. "Пример из "Истории России" для 11 класса - параграф, посвященный распаду СССР. В России: 8 декабря 1991 года - Беловежские соглашения о роспуске СССР и создании СНГ, а в мире: 7 февраля 1992 года - подписание 12 европейскими странами договора о Европейском Союзе. Сразу можно сопоставлять, задавать вопросы, делать выводы", - пояснил он.

Отличия новых учебников

В новой гослинейке есть небольшие отличия в периодизации предыдущих линеек учебников. Так, изучение истории России в 6-м классе продолжается, включая эпоху правления Василия III (сына Ивана III, продолжавшего его политику). Как уточнил Кононов, ранее оно искусственно отрывалось и переносилось в 7-й класс под предлогом механического следования общеевропейской западной периодизации истории, начинающей эпоху Нового времени с эпохи Великих географических открытий и даже с конкретной даты - 1492 год, открытие Колумбом Америки.

"Еще одно отличие в периодизации касается 8 и 9 классов. История России в 8-м классе изучается с борьбы за власть еще в конце XVII века, воцарения Петра, включает весь XVIII век и царствование Александра I, вплоть до восстания декабристов в 1825 году. Во Всеобщей истории повествование продолжается до Венского конгресса 1815 года, переустроившего послевоенную Европу", - добавил секретарь гослинейки учебников.

Об учебниках истории

С 1 сентября 2023 года в образовательном процессе используют новые учебники по истории для 10-11-х классов. Издание состоит из четырех книг: "История России" (10-й класс), "Всеобщая история" (10-й класс), "История России" (11-й класс) и "Всеобщая история" (11-й класс). Авторами учебников выступили помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

В августе 2024 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов представил новую линейку единых госучебников по истории для 5-9-х классов и колледжей. Вся гослинейка учебников истории с 5-го по 11-й классы включает 13 томов, кроме того, также был подготовлен трехтомник для учреждений СПО, созданный на основе госучебников для старшей школы.