МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Создание в России региональных комиссий по защите чести и достоинства учителей может позволить решать вопросы о незаконно или несправедливо вынесенном педработникам дисциплинарном взыскании в досудебном порядке. Об этом ТАСС сообщила председатель Общероссийского профсоюза образования Лариса Солодилова.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов в обращении к августовским педагогическим совещаниям сообщил, что Минпросвещения совместно с Госдумой работают над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства педагогов. По его словам, это даст новые инструменты для реальной защиты педагогов, поможет решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах.

"Хотелось бы, чтобы на уровне таких региональных комиссий до суда решались вопросы, которые могут возникать у педработников, о несправедливо вынесенном дисциплинарном взыскании. Поводом могут стать публикации в соцсетях или фотографии. Разные были примеры в последнее время, когда в отношении учителя неправомерно выносятся те или иные дисциплинарные взыскания", - сказала Солодилова.

Председатель профсоюза уточнила, что основная задача таких комиссий будет заключаться в рассмотрении вопросов, которые касаются нарушений норм профессиональной этики в отношении педработников. Комиссии позволят не допускать ущемления трудовых прав учителей, рассматривать правомерность решения образовательных организаций о применении к педагогам дисциплинарных взысканий, разрешать конфликтные ситуации между участниками образовательного процесса.

По словам председателя профсоюза, вопрос о наказании школьников за нарушение прав учителей будет решаться в рамках действующего законодательства России. "Если совершаются неправомерные действия, которые порочат честь и достоинство любого гражданина, то соответствующие меры применяются в отношении любого гражданина, в данном случае и к ребенку (родителю) в зависимости от возраста обучающегося и тяжести правонарушения. Для этого есть административный кодекс, также могут быть применены к ребенку меры дисциплинарного характера в соответствии с уставом образовательной организации", - поделилась она.

Солодилова рассказала, что органам исполнительной власти регионов уже направлено совместное письмо министерства просвещения и профсоюза с рекомендацией создать комиссии по защите чести и достоинства учителей и примерное положение о комиссиях. Примерное положение о комиссиях разрабатывалось согласно перечню поручений председателя правительства Михаила Мишустина по вопросу подготовки мер совершенствования системы правовой защиты педработников и инструментов их внедрения. Над ним, помимо Общероссийского профсоюза образования, работали Минпросвещения РФ совместно с Комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Федеральным собранием и Комитетом Государственной думы по просвещению.