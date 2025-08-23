Все решающие битвы и сражения проходили на советско-германском фронте, отметил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Немецкие войска не смогли оправиться и организовывать новые наступательные операции после поражения в Курском сражении. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"Неумолимый каток нашей военной мощи шел на запад после Курской битвы. Был освобожден Донбасс, мы выходили к Днепру, форсировали Днепр, освободили Киев 6 ноября 1943 года и дальше пошло уже освобождение правобережной Украины. То есть немцы уже потеряли после Курской битвы способность организовывать какие-то крупные наступательные операции", - сказал Мягков.

Он подчеркнул, что этот факт еще раз доказывает, что все решающие битвы и сражения проходили именно на советско-германском фронте.

"Мы перемалывали главную мощь нацистской Германии, вносили решающий вклад в разгром нацистской Германии и раньше, и во время Курской битвы, и в последующем", - добавил научный директор РВИО.

Ранее Мягков рассказал ТАСС, что премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Франклин Делано Рузвельт высоко отзывались о победе советских войск над вермахтом в Курском сражении.

23 августа 1943 года освобождением Харькова завершилась Курская битва. Советские войска продвинулись в южном и юго-западном направлениях на 140 км и заняли выгодное положение для перехода в общее наступление для освобождения Левобережной Украины и выхода на Днепр.

Курская битва - одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны, включавшее в себя как оборонительные, так и наступательные операции Красной армии с целью сорвать крупное наступление сил вермахта и разгромить его стратегическую группировку. Считается самым крупным танковым сражением в истории. В нем участвовали около 2 млн человек, 6 тыс. танков, 4 тыс. самолетов. Сражение проложило путь к советским наступательным действиям 1944-1945 годов.