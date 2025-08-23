Они станут площадками для развития телевещания, радиоиндустрии, электроники и нанотехнологий

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Два новых технополиса начали работу в столице, они станут площадками для развития телевещания, радиоиндустрии, электроники и нанотехнологий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Как уточняется, в комплексе на Новомосковской улице разместили телевизионные студии, дикторские, монтажные, эфирный комплекс, а также офисы, коворкинг и коммерческие центры обработки данных. Основными резидентами технополиса будут телевизионный канал, радиохолдинг и компании-разработчики программного обеспечения и аппаратных комплексов для телевидения и интернет-вещания.

В комплексе в Зеленограде разместили три лабораторных комплекса и три производственных корпуса, где будут делать электронику, радиотехнику и создавать микро- и нанотехнологии, сообщил мэр.

Собянин отметил, что в столице работают 47 технопарков, на предприятиях которых занято более 74,8 тыс. человек. Они способствуют развитию инноваций и укреплению позиций Москвы как центра высоких технологий.

Мэр уточнил, что к 2030 году в городе планируется ввести порядка 2,5 млн кв. м новых производственных и офисных площадей, а также привлечь около 475 млрд рублей инвестиций.