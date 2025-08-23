Статус присваивается на 15 лет

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Правительство РФ сохранило для Кольцово Новосибирской области статус наукограда на 15 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Подписано распоряжение о сохранении для рабочего поселка Кольцово Новосибирской области статуса наукограда Российской Федерации", - говорится в распоряжении кабмина.

Согласно действующему законодательству статус наукограда присваивается на 15 лет. Таким образом, поселок Кольцово останется им до 2040 года.

Благодаря статусу наукограда Кольцово продолжит получать федеральное финансирование на сохранение и развитие научно-производственных комплексов и городской инфраструктуры, уточняется в сообщении кабмина.

В сообщении отмечается, что в научно-производственном комплексе поселка действуют предприятия и организации, занимающиеся разработкой и выпуском биомедицинской и фармацевтической продукции, медицинских инструментов и оборудования, а также информационно-телекоммуникационных систем. Одним из ключевых объектов Кольцово является Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" - ведущий производитель вакцин в России. Именно в этом центре была создана и зарегистрирована вакцина против COVID-19 "Эпиваккорона".