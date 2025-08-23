Военный из Приангарья получил звезду Героя

Владимир Королев в зоне СВО неделю удерживал боевые позиции

ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Военнослужащий из Иркутской области Владимир Королев, который в зоне специальной военной операции неделю удерживал боевые позиции, удостоен звания Героя России. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Кобзев.

"Прибайкальская земля богата настоящими героями, смелыми и самоотверженными людьми. Новое доказательство тому - еще один житель нашего региона удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. <…> С 2024 по 2025 годы подразделение Владимира шло в наступление в Шевченко и Песчаном. Со своими бойцами они захватили девять опорных пунктов. Наш герой подбил одну из вражеских машин. Неделю оставаясь в окружении, он не только удерживал позиции, но и штурмовал силы противника", - написал губернатор, добавив, что награду военнослужащий получил из рук министра обороны РФ Андрея Белоусова.

"Личному составу своему большое спасибо, потому что без них я не добился бы. Эта награда наша, общая. Фронт двигается, задачи выполняем", - приводятся в сообщении слова Героя России.

По информации губернатора, Королев родился в иркутском поселке Кутулик, затем переехал в Усолье-Сибирское в Иркутской области. В 2022 году мужчина, вслед за свои отцом, заключил контракт и отправился военнослужащим зону СВО. В том же году он получил свою первую награду - медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Вместе с сослуживцем они пять дней прикрывали из гранатомета российскую пехоту под Луганском. Также Королев помогал эвакуировать раненных бойцов. После чего он был назначен командиром отделения 74-й бригады группировки войск "Центр".

"Отец Владимира, Михаил Петрович, к сожалению, погиб в бою. Но он знал, что его сын - настоящий боец, гордился им", - добавил Кобзев.