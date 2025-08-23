С апреля бойцы и дети военных могут бесплатно посещать кинопарки сети "Москино"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Культурные учреждения Москвы проводят мероприятия в поддержку участников специальной военной операции, их семей, а также мирных жителей приграничных регионов. Об этом сообщил в своем канале в Max мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, московские библиотеки организуют для детей военнослужащих бесплатные занятия в кружках и студиях, а культурные центры проводят благотворительные концерты для жителей, оказавшихся в зоне конфликта.

С апреля участники боевых действий и дети военных могут бесплатно посещать кинопарки сети "Москино". Детские школы искусств регулярно собирают гуманитарную помощь для военнослужащих, отправляют открытки с теплыми словами, оказывают поддержку беженцам. Педагоги творческих образовательных учреждений также выступают в госпиталях.

С начала года девять московских театров провели гастроли в Херсонской, Курской, Белгородской, Брянской областях, а также в ДНР и ЛНР. В числе участников - "Мастерская "12" Никиты Михалкова, посетившая Херсонскую область и Донецкую Народную Республику, а также Театр кошек Юрия Куклачева, выступивший в Курской и Брянской областях.