Они проходят по основным улицам города и соединяют разные районы через центр, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. В столице с начала года начали работу девять новых магистральных автобусных маршрутов. Об этом сообщил в своем канале в Max мэр столицы Сергей Собянин.

"С начала года запустили девять новых магистральных маршрутов. Они проходят по основным улицам и магистралям города, тем самым соединяя разные районы через центр, а отдаленные - с метро, МЦД и трамваями", - говорится в сообщении.

Как уточняется, интервал движения магистральных маршрутов составляет 5-6 минут. Их можно узнать по букве "м" или "е" в начале номера и по цвету в городской навигации. Пересадки между магистральными и другими маршрутами наземного транспорта сделали бесплатными.

Собянин отметил, что одним из наиболее востребованных направлений стал маршрут е24, который проходит почти по всей Северо-Западной хорде, связывает Беловежскую улицу в Можайском районе со станцией метро "Петровско-Разумовская" и обеспечивает доступ к семи станциям метро, МЦК и МЦД.

В настоящее время на магистральных маршрутах работают около 1 100 автобусов и электробусов. По будням ими совершается свыше 900 тыс. поездок.