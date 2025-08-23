В подвалах до сих пор находят людей, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Порядка 50 человек выведены властями военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области из населенного пункта Двуречное. Как сообщил ТАСС глава харьковской ВГА Виталий Ганчев, в подвалах по-прежнему остаются люди.

"Нашими силами вывезено уже более 50 человек. Нужно сказать, что в самой Двуречной не так много было населения на момент ее освобождения. Мы же не объявляли о насильной эвакуации, поэтому люди по желанию приехали в более безопасный участок. Либо это люди, которые пострадали и нуждаются в медицинской помощи, тогда это срочная эвакуация по медицинским показателям. Работа продолжается. То есть на сегодняшний день наши бойцы до сих пор в подвалах находят людей", - сообщил Ганчев.