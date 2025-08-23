В соревновании приняли участие профессиональные инженеры, студенты технических вузов и любители робототехники

ПЕРМЬ, 23 августа. /ТАСС/. Команды из Москвы, Воронежа, Казани, Санкт-Петербурга и Ирана стали победителями отборочного этапа международного чемпионата "Битва роботов", который прошел в Перми в рамках Пермского форума развития "Города будущего", передает корреспондент ТАСС.

"На экране представлена обновленная турнирная сетка, где можно проследить путь команд. Только самые сильные продолжат борьбу за звание чемпионов "Битвы роботов" 2025 года. В финале мы увидим команды Team 72th (Воронеж), BlackOut (Москва), Diaco (Тегеран, Иран) и "Наследники земли" (Москва)", - объявил ведущий первого этапа чемпионата победителей в категории до 110 кг.

Среди мини-роботов в весовой категории до 1,5 кг финалистами стали две команды из Казани: Destructor - sinus и Destructor - brazer, а также команда CML-team: Капи-band (Санкт-Петербург). Еще одна команда смогла пройти в финал по итогам голосования в сообществе Битвы роботов во "ВКонтакте" - "2ФМ" из Фрязино.

Первый этап международного чемпионата "Битва роботов" проходил в Перми в универсальном Дворце спорта "Молот". В поединках сошлись 28 команд, из них 16 команд - в весовой категории роботов до 110 кг, и 12 команд - в спаррингах мини-роботов весом до 1,5 кг. Шоу было разделено на две части: в первой части состоялась церемония открытия и два блока поединков в обеих категориях, во второй - также прошли состязания в обеих категориях и определились победители. В этом году поединки роботов можно было наблюдать на ринге "в формате 360 градусов", то есть со всех сторон. В чемпионате традиционно принимают участие профессиональные инженеры, студенты технических вузов и любители робототехники. Среди представленных на чемпионате вузов - МИСИС, ИжГТУ им. М. Т. Калашникова, Альметьевский государственный технологический университет, Башкирский государственный аграрный университет и другие.

На участие в чемпионате в этом году было подано 306 заявок, из них к соревнованиям допустили 112 команд. В категории роботов весом до 110 кг на всех этапах соревнований выступят 64 команды, а в категории до 1,5 кг - 48 команд. Больше всего заявок на участие поступило от команд из Индии, Белоруссии и Бразилии, две заявки также подали участники из Китая. Помимо этого, впервые с 2023 года к участию заявились команды из Пакистана, Туниса, Бангладеш, Мексики и Саудовской Аравии.

"Битва роботов" - международный чемпионат, в котором роботы сражаются в захватывающих поединках. Машинами управляют команды-разработчики, состоящие из опытных инженеров и юных специалистов из разных стран. Согласно распоряжению правительства, начиная с 2023 года чемпионат проходит ежегодно. Координацию подготовки и проведения чемпионата осуществляет Минцифры. Оператор чемпионата в этом году - АНО "Инженеры и роботы".

О форуме

Пермский форум развития "Города будущего" проходит 22 и 23 августа на площадке "Пермь экспо". В программе форума запланированы пленарные заседания, тематические дискуссии, выставка решений для умных городов, презентационные сессии и деловая гостиная "Умный город" с возможностью прямого диалога с профильными ведомствами и заказчиками.

Организаторами форума выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительство Пермского края, центр компетенций "Умный город" и "Лаборатория цифровой трансформации". Форум проводится в рамках нацпроектов "Экономика данных" и "Инфраструктура для жизни". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.