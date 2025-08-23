Следователи задержали блогера Арсена Маркаряна по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
ТАСС собрал основное о задержании.
- На Можайском шоссе возле Кубинки автомобиль с подозреваемым был остановлен инспекторами ДПС.
- По данным МВД, блогер прятался в багажнике транспортного средства.
- Позднее его доставили в Следственный комитет для допроса, где блогеру предъявили обвинения в оскорблении памяти защитников Отечества.
- Маркарян не признал вину в совершении преступления.
- По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года обвиняемый разместил на популярном видеохостинге для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорблении памяти защитников Отечества.