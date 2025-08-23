В Москве МЧС предупредило о тумане с видимостью 100-500 м

В связи с непогодой в ведомстве рекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров на дороге

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило предупреждение о сильном тумане с видимостью 100-500 м до утра воскресенья. Об этом сообщили в пресс-службе главка.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 09:00 24 августа местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров", - говорится в сообщении.

В связи с непогодой в ведомстве порекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров на дороге.