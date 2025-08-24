По данным ведомства, стоит обращать внимание на людей в одежде не по сезону, с крупными сумками и чемоданами, а также тех, кто ведет себя нервозно, испуганно и оглядываются, проверяя что-то в одежде или в багаже

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел РФ назвало признаки, по которым можно распознать террористов.

Как следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС, прежде всего, это одежда не по сезону. Так, если в поле зрения летом появился человек, одетый в плащ или толстую куртку, то нужно быть с ним осторожным. "Под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы", - говорится в материалах ведомства. В такой ситуации лучше всего держаться подальше от такого человека и обратиться к сотрудникам правоохранительных органов.

Кроме того, в МВД призвали остерегаться людей "с большими сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в месте, не подходящем для такой ноши, например, в кинотеатре или на празднике".

Также следует держаться подальше от людей, которые ведут себя нервозно, испуганно и оглядываются, проверяя что-то в одежде или в багаже. Такое поведение тоже может быть признаком того, что человек замышляет теракт. "Специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто читая молитву", - говорится в материалах министерства.

В МВД подчеркнули, что террористы могут в любой момент оказаться среди мирных граждан. Их деятельность не всегда бросается в глаза, но если присмотреться, она может показаться подозрительной и необычной. Если признаки странного поведения очевидны, нужно незамедлительно сообщить об этом в силовые структуры.