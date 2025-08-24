Украинские спецслужбы отслеживают тех, кто передает российским войскам адреса ТЦК и через каналы связи подбрасывают "специальные координаты", чтобы по ним нанесли удар, рассказал собеседник агентства

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Спецслужбы Украины отслеживают тенденцию передачи адресов ТЦК жителями подконтрольных Киеву территорий Запорожской и Херсонской областей и подбрасывают координаты жилых домов или больниц. Об этом ТАСС рассказали в пророссийском подполье.

Там отметили, что количество передаваемых жителями координат в разы выросло на фоне ненависти к сотрудникам ТЦК и киевским властям.

"В свою очередь спецслужбы Украины эту тенденцию также отслеживают и стараются через каналы связи подбросить "специальные координаты", чтобы российские войска нанесли по ним удар. Причем координаты могут быть жилого дома или даже больницы, по мнению спецов это должно вызвать резко негативную реакцию украинских жителей и создать очередной повод для обвинения России. Поэтому любая присланная информация тщательно проверяются, чтобы не давать повода", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что жителям стоит помнить о украинских спецслужбах, которые "невзирая ни на какие моральные принципы попросту их подставляют".