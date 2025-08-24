Суд запретил Telegram-каналы с предложением краткосрочной аренды банковских карт

Подобные услуги затрудняют борьбу с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма, говорится в документе

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы по требованию прокуратуры запретил три Telegram-канала, на которых публиковались объявления о краткосрочной аренде банковских карт. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Административный иск удовлетворить. Признать информацию, размещенную на страницах телеграм-каналов <...>, запрещенной к распространению на территории РФ", - сказано в тексте документа. Там отмечается, что в этих телеграм-каналах предлагаются услуги по краткосрочной аренде банковских карт третьих лиц. "Вход на указанные телеграм-каналы свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием указанной страницы может любой интернет-пользователь. Адрес имеет русское оформление, целевой аудиторией является русскоязычное население", - сказано в решении суда.

В документе подчеркивается, что подобные услуги затрудняют борьбу с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. По этой причине суд принял решение о блокировке каналов. В настоящий момент они не доступны для пользователей.