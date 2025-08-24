В спорных ситуациях учителя будут зависеть не от четких и понятных законов, а от решения непонятной инстанции, пояснил член комитета СФ по образованию Айрат Гибатдинов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Член комитета СФ по образованию Айрат Гибатдинов считает, что создание комиссий по защите чести и достоинства педагогов создаст почву для давления на учителей. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов в обращении к августовским педагогическим совещаниям сообщил, что Минпросвещения совместно с Госдумой работают над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства педагогов. По его словам, это даст новые инструменты для реальной защиты педагогов, поможет решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах.

"Конечно, создание комиссии по защите чести и достоинства педагогов звучит громко, но на первый взгляд это все равно не решит главной проблемы - защиты педагогов. По сути, это станет очередной цепочкой в системе, которая и так перегружена бюрократией. В спорных ситуациях педагоги будут зависеть уже не от четких и понятных законов, а от решения некой комиссии, что усложнит решение многих вопросов, а также создаст почву для субъективности, давления и формализма: учитель рискует оказаться в еще более уязвимом положении", - полагает сенатор.

По его словам, есть и обратная сторона. Появление такого органа неизбежно приведет к дополнительному давлению на детей и родителей. Возникает опасность, что даже бытовые школьные конфликты будут восприниматься как повод для разбирательств.

Вместо введения новых бюрократических структур нужно добиваться четкой реализации уже существующих законов, направленных на укрепление авторитета педагогов и обеспечение выполнения этических норм, которые формируют доверительные отношений между родителями, учителями и детьми, отметил сенатор.