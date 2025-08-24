В Приморском гидрометцентре уточнили, что ветер на побережье усилится до 15-22 м/ с

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Приморский гидрометцентр распространил штормовое предупреждение о сильных дождях и ветре до 22 м/с на 26 августа.

"Штормовое предупреждение об опасных явлениях. В связи со смещением активного циклона вблизи побережья Приморского края ночью и в первой половине дня 26 августа в южных и восточных районах местами ожидаются сильные дожди (15-45 мм за 12 часов и менее) и очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее). В отдельных районах - грозы", - говорится в сообщении гидрометцентра.

Уточняется, что ветер на побережье усилится до 15-22 м/ с.