Красноармеец создал широкую разведсеть в тылу вермахта под Брянском в 1942 году

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Герой Советского Союза генерал-майор Петр Вершигора в должности главы резидентуры создал разведывательную систему в тылу фашистов под Брянском, непрерывно передающую информацию о действиях противника. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

Петр Петрович Вершигора родился 16 мая 1905 года в селе Севериновка Ольгопольского уезда Подольской губернии Российской империи (ныне Каменский район непризнанной Приднестровской Молдавской Республики). В июле 1941 года был мобилизован московским районным военным комиссариатом. В июне 1942 года возглавил резидентуру штаба фронта в районе Брянского железнодорожного узла в звании интенданта 2-го ранга (соответствует майору).

"Т. Вершигора [был] выброшен в тыл противника 14.06.1942. За это время им проведена исключительно важная работа по организации агентурной разведки. Организовано 6 действующих разведывательных точек. Подобрал, обучил и постоянно действуют в различных направлениях 18 разведчиков. Руководит 3-мя радиофицированными точками Благодаря упорной и самоотверженной работы, часто связанной с риском для жизни, тов. Вершигора организовал так работу, что командование ежедневно получает ценные данные о противнике", - говорится в наградном листе на присвоение ордена "Красного знамени".

Ясско-Кишиневская операция началась 20 августа 1944 года. Через четыре дня был освобожден Кишинев, а затем - вся территория Молдавской ССР и часть Румынии. Сама Румыния в итоге перешла на сторону Красной армии и приняла участие в освобождении территорий, оккупированных нацистами в Европе.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 получили звание Героя Советского Союза.