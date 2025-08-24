МВД: мошенники обманывают мужчин под предлогом "регистрации" на сайте Минобороны

Потенциальной жертве приходит код, который она передает аферисту, тем самым предоставляя ему доступ к учетной записи на портале "Госуслуг", рассказали в ведомстве

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Телефонные мошенники стали похищать деньги и доступ к "Госуслугам" у мужчин от имени сотрудников военкоматов под предлогом необходимости регистрации на сайте Министерства обороны РФ. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, мужчине в мессенджере поступает звонок от неизвестного, который представляется сотрудником военкомата. Он говорит, что необходимо привезти недостающие документы в военкомат и пройти регистрацию на сайте Минобороны. Потенциальной жертве приходит код, который передается мошеннику, тем самым предоставляется доступ к учетной записи на портале "Госуслуг".

Затем человеку начинают поступать звонки уже от якобы сотрудников Роскомнадзора и ФСБ, которые сообщают, что его личный кабинет на "Госуслугах" взломан, и для сохранности имеющихся у него денег их нужно перевести на "безопасный счет". В дальнейшем, действуя по инструкции псевдосотрудников, мужчина переводит через мобильное банковское приложение деньги на указанный злоумышленниками банковский счет, тем самым лишаясь средств.

В МВД призвали к бдительности при общении с незнакомыми людьми в мессенджерах, кем бы они ни представлялись, и рекомендовали не выполнять никаких инструкций так называемых должностных лиц.