Дмитрия Арнаута наградили медалью "За отвагу"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Гагауз, боец Красной армии Дмитрий Арнаут выполнил задание командования по созданию съезда к мосту у реки Западный Буг, несмотря на непрерывный обстрел немецких солдат. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

Дмитрий Янкелевич Арнаут родился в 1901 году в селе Баурчи Канчазского района. Отправился на фронт в июле 1941 года в 128-й стрелковый корпус.

"На захваченном гвардейцами небольшом плацдарме на правом берегу р. Зап. Буг, у с. Каменчик, необходимо было сделать съезды к мосту для передвижения боевой техники и боеприпасов к переднему краю плацдарма. Несмотря на непрерывный обстрел переправы и месте строительстве съездов к мосту т. Арнаут при работе проявил мужество и отвагу. Задание командования было выполнено досрочно с отличной оценкой гвардейцев", - говорится в материалах на награждение медалью "За отвагу".

Кроме того, в распоряжении агентства есть наградной лист Русу Георгия Аксентиевича. Молдаванин, родился в 1925 году в Кишиневской области. На фронт прибыл 18 октября 1944 года.

"В бою при прорыве обороны немцев под Берлином 21 апреля 1945 г. тов. Русу наступал в составе своего взвода. Обнаружив пулемет противника, препятствовавший продвижению стрелков, тов. Русу под ливнем огня пробрался вперед и гранатой уничтожил пулемет с его расчетом, чем содействовал успешному продвижению вперед стрелков. При этом получил ранение. Участвуя в боях, тов. Русу прошел славный боевой путь от Одера до Эльбы", - сообщается в материалах.

Ясско-Кишиневская операция началась 20 августа 1944 года. Через 4 дня был освобожден Кишинев, а затем - вся территория Молдавской ССР и часть Румынии. Сама Румыния в итоге перешла на сторону Красной Армии и приняла участие в освобождении территорий, оккупированных нацистами в Европе.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 получили звание Героя Советского Союза.