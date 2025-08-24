АЭС "Фукусима-1" за два года сбросила в океан почти 102 тыс. тонн очищенной воды

На территории станции по-прежнему находится 1,28 млн тонн технической воды, сообщила газета Asahi

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Администрация аварийной АЭС "Фукусима-1" в общей сложности слила в океан за два года уже почти 102 тыс. тонн технической воды, очищенной от радиоактивных веществ. Об этом сообщила газета Asahi со ссылкой на владельца станции, энергетическую корпорацию Tokyo Electric Power.

Сброс воды начался 24 августа 2023 года, он проходит под контролем японских властей, а также Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с участием инспекторов из многих стран. В то же время на территории станции по-прежнему более чем в 1 тыс. стальных баков находится 1,28 млн тонн технической воды. Примерно 70% из нее сохраняет достаточно высокую концентрацию радиоактивных веществ и требует дополнительной очистки. Если этот процесс затянется, то воду, возможно, не удастся целиком очистить и слить в океан к 2051 году, когда предполагается завершить полный демонтаж АЭС "Фукусима-1".

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки на этой станции, что привело к расплавлению ядерного топлива, взрывам, разрушению корпусов трех реакторов и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория АЭС и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения раскаленных фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая затем вытекает через бреши уже с высокой концентрацией радиоактивных веществ. Ее очищают, вновь используют для охлаждения и частично накапливают в баках на территории станции.

В 2023 году правительство Японии приняло решение начать постепенный сброс очищенной воды в океан. В ней в целом нет радиоактивных веществ, но сохраняется тритий, который не поддается полному удалению. Его содержание перед сливом доводится путем смешивания с чистой океанской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Какие-либо инциденты и нарушения в процессе слива воды пока не зафиксированы.