В России запрещенный контент в интернете будут выявлять с помощью ИИ

При обнаружении такой информации доступ к ней будут ограничивать

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российское интернет-пространство будут анализировать на наличие запрещенного контента с помощью искусственного интеллекта. Это следует из утвержденного правительством плана мероприятий, с которым ознакомился ТАСС.

Власти обеспечат применение в этой работе "технологий искусственного интеллекта, нейронных сетей и машинного обучения". По мере обнаружения запрещенной информации доступ к ней будут ограничивать.

За реализацию меры ответственны Роскомнадзор, Минцифры, МВД, ФСБ совместно с Генпрокуратурой и СК. Ограничений по срокам нет - работа будет вестись постоянно.

Ожидается, что применение ИИ сделает поиск запрещенного контента эффективнее.