В путь едут более 120 пассажиров

МОСКВА, 24 августа. / ТАСС/. Торжественная церемония отправления нового туристского поезда "Гастротур" сообщением Москва/Воронеж - Майкоп - Краснодар/Крымская/ Новороссийск - Таганрог - Москва/Воронеж проходит в Москве на Казанском вокзале, передает корреспондент ТАСС. Круиз займет 5 дней и 4 ночи, обратно в столицу пассажиры вернутся ночью 28 августа.

В путь отправляются более 120 пассажиров. Цель нового проекта - рассказать путешественникам о традиционных и малоизвестных гастрономических особенностях южных регионов России.

Например, в Адыгее пассажиры смогут продегустировать сок из местных яблок, в Краснодаре - блюда кубанской кухни в авторском исполнении. В Лефкадии будет возможность попробовать себя в роли современного виноградаря, насладиться благородными напитками. В Таганроге пассажиров поезда ждет экскурсия по старинным рыбацким улочкам, мастер-класс по приготовлению вареников, обед с наваристой ухой.

Для удобства пассажиров в состав поезда включили современные вагоны-люкс, СВ и купе, а также вагон-ресторан, вагон-бар и вагон-спа с инфракрасной сауной. В составе поезда 17 современных вагонов. Они оборудованы кондиционерами, биотуалетами, розетками для зарядки мобильных устройств, душевыми и многим другим. В штабном вагоне предусмотрено специализированное купе увеличенной площади для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Также путешественникам предоставляются дорожные наборы, печатная продукция, доступ к информационно-развлекательной системе. Перед отправлением поезда в первый рейс на перроне Казанского вокзала для пассажиров и гостей мероприятия организовали выступление барабанщиков.