ВСУ также оборудуют пункты управления БПЛА на жилых высотных домах, подвергая опасности жителей, отметил губернатор Херсонской области

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области создали себе бункеры под видом подземных школьных классов, заявил в интервью ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

"У нас есть информация, что у них действует такая программа, ее так и называют, подземная школа. То есть они под школами оборудуют бетонные укрытия, это якобы для того, чтобы учеников и учителей прятать. Но школы большей частью там не заполнены и не работают, поэтому это подземные пункты управления", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что даже в этом вопросе у них присутствует коррупция, "скандалы прорываются". "Вот я буквально вчера смотрел информацию, там в четырех школах строили подземные классы, так называемые, и уже там украли не одну сотню миллионов украинских гривен", - добавил он.

Помимо этого, губернатор отметил, что ВСУ оборудуют пункты управления БПЛА на жилых высотных домах, подвергая опасности жителей, которых там немного, но остались.

Полный текст интервью будет опубликован 25 августа в 12:00 мск.