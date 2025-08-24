В регате "Сделано в России" принимают участие представители государственной власти, зарубежные делегации, профессиональные спортсмены и руководители компаний-экспортеров

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) провел на Гребном канале в Москве регату "Сделано в России" в рамках продвижения национального бренда, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня у нас проходит второй в истории Российского экспортного центра чемпионат по гребле на восьмерках. <...> Мы приглашаем всех, кто любит активный образ жизни, попробовать сегодня погрести в восьмерке. Это непередаваемое чувство команды. Неважно, какой вы физической силы, важно - чувство команды", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин отметил, что "продвижение бренда "Сделано в России" является важной миссией, которая делает сильнее нашу страну и укрепляет представительство по всему миру".

В регате "Сделано в России" принимают участие представители государственной власти, зарубежные делегации, профессиональные спортсмены и руководители компаний-экспортеров. В рамках программы запланировано проведение гонки и знакомство с продукцией отечественных производителей.

Старт спортивному треку программы дала промо-акция "Российские товары - для чемпионов" в рамках Международной Владивостокской регаты в 2023 году, получив свое продолжение в серии мероприятий с участием именитых российских спортсменов из таких видов спорта, как академическая гребля, керлинг, фигурное катание, баскетбол и хоккей.

Международная владивостокская регата

Статс-секретарь - заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский добавил, что сборные 10 стран подтвердили участие в четвертой Международной владивостокской регате.

"В этом году у нас прибавилось количество участников. От каждой команды будет по пять человек. По мероприятиям, которые будут проходить непосредственно на самой регате, будет три дня заплыва, в том числе заплыв будет сухой. Из таких интересных участников <…> - мы пригласили команду Тихоокеанского морского флота. Это наши военнослужащие, это 155-я бригада морской пехоты", - сказал он.

Свирин отметил, что в этом году мероприятия пройдут в три дня. "Мы откроем спортивную программу Восточного экономического форума. Мы поставим рекорд <…> 4 сентября, 5 сентября на площадке Тихоокеанского флота в центре Владивостока на набережной пройдет гребля-индор для профессиональных спортсменов, будет эстрадная программа. <…> 6 сентября пройдет регата, <…> где профессиональные атлеты будут соревноваться", - пояснил он.

Международные соревнования по гребному спорту - прибрежной гребле и гребле-индор - "Международная Владивостокская регата" проводятся с 2022 года в рамках Восточного экономического форума.

Организаторами Международной владивостокской регаты выступают Министерство спорта РA, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Олимпийский комитет России, Федерация гребного спорта России, Федеральная дирекция спортивных мероприятий и правительство Приморского края. ТАСС является генеральным информационным партнером соревнований.