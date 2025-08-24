В период с 22 по 24 августа 11:05 мск всего поступило более 255 заявок

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" 23 августа получил свыше 110 заявок по всей России о пропавших в лесу людях с телефоном, что стало рекордом за все время их работы. Об этом ТАСС сообщили в отряде, отметив, что всего таких заявок в период с 22 по 24 августа поступило более 190.

"За 23 августа поступило рекордное количество заявок направления "Лес на связи" - это направление поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", специалисты которого занимаются локализацией и выводом пропавших в лесу людей по телефону, - 113", - говорится в сообщении.

Как отметили в "ЛизаАлерт", количество лесных заявок за последние дни значительно увеличилось. "В период с 22 по 24 августа 11:05 мск всего поступило более 255 заявок, "Лес на связи" - более 190, по Москве и Московской области - более 75", - пояснили в отряде.